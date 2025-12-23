許願樹成亮點！AcQUA源少年寵粉無極限 粉絲心願來者不拒

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

AcQUA源少年以「Soothe時氛聖誕摯友大使」身分出席品牌 Soothe時氛 x AcQUA源少年「聖誕特別陪伴場」，於台北天母 SOGO 百貨與粉絲共度一段感恩回饋的時光。隊長莑茗分享，陪伴其實不需要轟轟烈烈，「有時候只是你在，我也在，那種被理解、被接住的感覺，就是陪伴。」

AcQUA源少年化身品牌「Soothe時氛聖誕摯友」。(左起 李秉諭（貢丸）、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道) （圖／Soothe時氛提供）

在熱情期待中登場的「許願樹」環節立刻成為全場焦點，粉絲們寫下心願親手交給團員，有人點名全員跳爆紅撒嬌舞，有人敲碗秉諭和成員來場親密互動，團員們來者不拒、現場完成，笑聲與尖叫聲不斷，氣氛熱烈。從趣味互動到真情交流，舞台與觀眾間的距離悄悄拉近，就像好友聊天，留下滿滿心意。弘道活動後也暖心表示，「真的很愛海星們，一整年以來的等待、支持，還有從不缺席的陪伴，這一年我能出現的時間不多，只有暑假、寒假，但你們還是願意等我回來，那種被相信、被珍惜的感覺，讓我覺得自己很幸運，也提醒我為什麼要繼續努力。」

廣告 廣告

回顧這一年，源少年坦言，許多重要時刻都是在粉絲的陪伴下走過來的。貢丸分享，有時也會懷疑自己做得夠不夠好，但只要站上舞台看到熟悉的臉、留言與燈牌，心裡就會突然安定下來，「那一刻會覺得，我不是一個人。」秉諭也感性表示，能在年末透過這樣一場陪伴場，把心裡的謝謝好好說出口，是一件很重要的事，「是你們讓我有繼續前進的勇氣，明年也一起吧。」談到這一年還沒完成的目標，團員們也誠實分享，無論是把更多時間留給創作、回到初心專注舞台，或是在不同人生階段累積新的體驗，這些未完成的心願並不是遺憾，而是因為一路有海星陪伴，才敢繼續往前的理由。

談到接下來的跨年行程，團員們分享即將趕場高雄與雲林兩地，迎接新的一年。2026高雄跨年「雄嗨趴」，AcQUA源少年將聯手出道16年、全能唱跳歌手鼓鼓（呂思緯）帶來獨家合作，預計呈現跨世代的活力舞台。至於雲林場，團員們則笑說先賣個關子，「現場見！」而談到2026的新年希望，源少年也直言，希望繼續把心放在作品與舞台上，在一次次相遇裡累積更多值得被記住的瞬間，也期待未來每一個重要時刻，都能有海星一起見證、一起陪伴。





更多FTNN新聞網報導

圓圓接台北跨年主持！15年終於回家 主持又跳舞還包配音

KARA將登台北跨年晚會！喊話台灣歌迷：希望能快點見到大家

當爸倒數！婁峻碩耶誕城首曝寶寶性別 甜蜜談未來計畫

