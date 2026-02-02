



為深化安寧病房的人文關懷，讓照護不只停留在醫療層面，衛生福利部桃園醫院近日於院內安寧病房設置「許願樹」，邀請病人與家屬寫下心中的願望、祝福或想說卻來不及說出口的話，透過書寫與懸掛的儀式，將難以言說的情感寄託其中，以溫柔而安靜的方式，陪伴病人走過生命中重要而珍貴的時刻。

走進安寧病房，許願樹上懸掛著一張張手寫心願卡，有人寫下對家人的祝福與叮嚀，有人輕聲訴說尚未完成的心願，也有人只是簡單寫下「謝謝」二字，卻蘊含深厚情感。這些文字沒有華麗修辭，卻真誠而動人，成為病房中一處靜靜流動的情感風景。對許多病人而言，書寫心願的過程，不只是留下文字，更是一種被看見、被理解與被尊重的療癒經驗，讓心靈在生命後段得以安放。

許願樹進駐安寧病房 溫柔承接生命心願

安寧病房主任黃立宇表示，安寧照護重視的不只是症狀控制，更包含病人內心世界的照顧。「許願樹讓病人有機會表達內心真正的想法與情感，在書寫心願的過程中，病人能感受到被傾聽與被尊重，這正是安寧照護非常重要的一環。」透過這樣的方式，病人不必急著說出口，也能慢慢整理心情，將心中牽掛化為文字，留下屬於自己的生命印記。

安寧病房團隊也指出，「許願樹」提供了一個安全、溫和的情感出口，對病人與家屬皆具有重要意義。病人在書寫與分享的過程中，能重新梳理內心感受，釋放焦慮與不安；家屬則透過閱讀心願卡，更貼近病人真實的心意，有助於彼此理解與情感連結，也讓陪伴不再只是沉默的守候，而是更深層的交流與靠近。

安寧病房護理師謝乙葳分享，每一張心願卡，都是病人內心最真實的聲音，有些溫柔、有些不捨，也有滿滿的愛與感謝。她表示，希望透過「許願樹」這樣簡單卻充滿意義的陪伴方式，讓病人在生命旅程中感受到安心與溫暖，知道自己並不孤單。

謝乙葳也進一步指出，桃園醫院長期重視全人照護理念，除了專業醫療與症狀緩解，更關注病人心理、情感與靈性層面的需求。未來，安寧病房將持續推動多元人文關懷活動，陪伴病人與家屬在面對生命課題時，感受到尊重、理解與支持，讓生命的最後一段旅程，依然保有溫度與尊嚴。

