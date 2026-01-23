許願池？ 桃機免費充電站放滿各國鈔票 旅客：很新奇

桃園市 / 綜合報導

桃園機場充電站的透明壓克力箱裡，除了新台幣，還有越南盾、印尼盾、美金及柬埔寨瑞爾鈔票，宛如另類許願池，吸引不少路過旅客目光，這裡原本是給旅客打電話的電話亭，後來才變成提供旅客免費充電的補給站，這些小鈔和硬幣，可能是旅客使用後投入的，也有人說是一種另類紀念，但不管是什麼，都替這個小角落增添趣味。

機場旅客站在充電站前，幫手機充飽電力，不過仔細看眼前這排透明壓克力，怎麼特別吸睛，裡面收藏的都是來自不同國家的鈔票及硬幣，不僅有新台幣越南盾，美金還有汶萊元，各式各樣鈔票款式大剌剌擺在眼前，不說還以為是另類許願池，奇特場景也讓路過旅客忍不住多看幾眼。

廣告 廣告

旅客說：「就是覺得很新鮮，然後很多不同國家的人來台灣，很開心。」旅客VS.記者說：「一開始覺得是有趣，然後裝飾吧，(如果說你在國外也發現同樣東西)，(然後你可能要離開那個國家了)，(你會把剩下零錢跟著投嗎)，(我應該會就留個紀念這樣)。」

一張張鈔票留在機場充電站，靜靜收藏各國旅人的足跡，這裡是位在桃園機場登機口的充電站，原本是給旅客通話的電話亭，後來變成提供旅客免費充電的「補給站」，還被塞滿各種錢幣，有民眾猜測可能是使用者付費，也有人說這是各國旅客「到此一遊」的另類紀念方式。

旅客說：「(投紙鈔及硬幣)這樣很好。」、「這樣子投這個錢幣，應該代替了那些像破壞那些美觀上面的字體。」小小空間裝進大大世界，原本只是單純的充電設備，意外成為旅客交流的另類風景。

原始連結







更多華視新聞報導

國門有詐？日女控機場入境掃QR Code遭騙50美元 移民署：無此情事

埃及機場全面數位化 2月告別手寫出入境卡

週一松山機場突停電！ 候機室.免稅店一片黑 14：48已復電

