許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播

2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。

民進黨立委沈伯洋。（資料圖／中天新聞）

謝寒冰16日在政論節目《新聞大白話》中表態，雖然他與曹興誠過去有過節，但這次完全支持曹興誠的建議。謝寒冰承諾，若民進黨推派沈伯洋出戰台北市，他一定發100份雞排，強調絕不會像某些人放鴿子。他更加碼表示，沈伯洋若願意參選，他也會去幫忙站台。

廣告 廣告

曹興誠建議賴清德提名沈伯洋選台北市長。（圖／曹興誠臉書）

謝寒冰進一步宣示，如果賴清德真的提名沈伯洋出戰北市，公布當天他將跪著直播，感恩主席、讚嘆主席，並強調說到做到。他質疑綠營為何不提名沈伯洋，認為綠營在北市陷入沒有戰將的尷尬處境。雖然吳怡農過去曾帶起旋風，但謝寒冰反問是否真的忍心看他連續3次敗給台北市長蔣萬安。

針對陳建仁被點名出戰北市一事，謝寒冰認為陳建仁不會參選台北市長，因為他最近正在爭取中研院院長職位。

延伸閱讀

行政院版財劃法最快11/20火速提出！全盤修正水平垂直事權

卓榮泰批評財劃法修正案 侯友宜籲行政院提出明確版本

普發1萬民調多肯定「藍白合」功勞 林濁水：果然賠了夫人又折兵