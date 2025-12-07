許願9年等到《信號2》 趙震雄犯罪退圈 業界曝：上線無望

《Signal 信號》李帝勳、金憓秀、趙震雄主演。（翻攝自X）





由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演的韓劇《Signal 信號》，在2016年播出後就獲得好評，許多人也不斷敲碗第二季，沒想到好不容易許願成功，結果趙震雄因被爆出少年犯的爭議，在昨（6日）晚間直接退出演藝圈，但也無法挽救《Signal 信號》第二季，業內人士更直言：「無法播出。」

面對趙震雄的爭議，以及最後選擇退出演藝圈的發言，拍攝《Signal 信號》的電視台tvN目前也僅表示：「仍在討論當中」，不過業內人士卻直言，第二季基本播出無望。

根據韓媒報導，《Signal 信號》第二季（《第二個信號》）不僅拍攝結束，連後置部分都已經完成，因此要做修改和剪輯都是難事，業界人士更直言：「趙震雄不是配角，而是核心的主要演員，無論是刪除或者重拍都不是實際做法，製作公司跟電視台陷入混亂當中。」



