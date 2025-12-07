訴求團結 陳亭妃：成為賴清德連任最大底氣

立法委員陳亭妃。(劉祐龍攝影)

前總統陳水扁《有夢上水》節目今(7)日播出第 258 集，專訪民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃。訪談中，她回顧 28 年深耕基層的歷程，自述具備「10 年議員、18 年立委」的完整政治資歷；對於最新「法院認證民調」顯示其無論黨內互比或對比國民黨謝龍介皆大幅領先，她表示這是對長期耕耘的肯定。





陳亭妃也在節目中首度完整闡述核心政見「1234567 市政藍圖」，包括以情感連結打造「一個大台南」、推動南北區「兩個串聯」、擘劃南科與沙崙科技廊帶形成「三大科技軸」、行銷「四季農漁產」、發展「五大觀光軸」、提升「六級產業」，並以捷運藍、綠、紅與深綠線等「七彩交通行」建構半環乃至環狀路網。她並提出打造國家級花卉產業園區等具體構想。

廣告 廣告





在教育與社福方面，她提出「教育十現美景」及長者健保免費，希望減輕家庭負擔、提升競爭力。對於黨內初選競爭，陳亭妃強調，「打不還手、罵不還口」，面對攻擊將全力承受，把時間用在政見論述，並以團結作為目標。她也期許能打破性別藩籬，成為台南首位女市長，「讓台南起妃、台南起飛」。