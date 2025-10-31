訴求藍天再現 國民黨全代會設「萊爾校長校車」打卡牆「拚上車」

國民黨明天舉辦全代會，進行新舊任黨主席交接。周志豪攝



國民黨明天舉辦全代會，進行新舊任黨主席交接。國民黨發言人楊智伃今天表示，今年全代會主題為「努力進前、藍天再現」。而目前確定，前總統馬英九、立法院長韓國瑜，以及黨前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣將參加。

發言人鄧凱勛則說，因國民黨這4年來政黨支持度屢獲第一，讓萊爾下車只差臨門一腳，這次全代會現場將設置「萊爾校長校車」打卡牆，讓所有黨代表一起「上車」，將萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確道路。

此外，鄧凱勛說，這次全代會一樓入口處也擺設「努力進前、藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨繼續團結向前，讓台灣與中華民國更好；現場也將加碼推出新限量萊爾校長紓壓球，只要捐款滿1千元獲得一顆。

楊智伃表示，這次全代會主視覺是「俯瞰的跑道」，以漸層顏色代表經驗、世代傳承，也象徵新舊任主席順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

國民黨智庫副執行長凌濤補充，黨主席朱立倫任內，堅持走中間藍、中道理性、穩健與親美、友日、和陸路線。

國民黨明天全代會，於9時20時將以朱立倫4年政績影片開幕，隨後朱並將發表卸任談話，之後才正式展開新舊任主席交接儀式，並由準黨主席鄭麗文發表就職演說後，完成改朝換代儀式，朱即會退場，由鄭麗文主持後續議事。

之後，明天鄭麗文主持的全代會上，也將通過黨副主席、正副秘書長人事案。之後韓國瑜也將就立院工作進行報告。會議結束後，也將展開中央委員選舉投開票工作。

