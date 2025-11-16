訴訟停看聽 調解諮商和平分手

打離婚官司勞民傷財，即便勝訴也身心俱疲。有網友在公共政策平台建議仿效大陸、英國、法國和丹麥，推動「離婚冷靜期」30天，最終未過門檻。律師林瑞珠建議，官司曠日費時，透過法院調解也是一途，最大好處就是不花錢。

根據司法院統計，家事調解案件從民國109年的2萬9110件，到113年為3萬0465件，案件總量雖上升，但調解成立率也從109年60.53％提升至113年的66.68％。主要案類為請求離婚及未成年親權酌定。

林瑞珠表示，家事調解最大好處就是不花錢，但能否成功仍取決於調解委員功力。以新北為例，調解委員多半細心、有耐心，一次不成就再嘗試，若仍無法成功，才會進入訴訟階段。她建議當事人先就離婚達成共識，至於贍養費與剩餘財產分配等涉及專業和複雜的計算公式，再交由律師協助。

前家事法學會理事長鄧學仁教授表示，家事調解委員要同理當事人，要讓對方說出他說不出口或難以言喻的情緒或需求，同時必須適時地處理衝突，阻止當事人的破壞性行為，並提醒當事人「你可以控制自己一下嗎」，必要時應終止會談。

廖芳萱律師指出，婚姻中往往就是一個「氣」字，雙方若陷入互相傷害，就容易兩敗俱傷，有人甚至會說：「養你這麼多年了，什麼錢都別想拿到。」因此，法院調解過程中，若能換位思考、設身處地，往往能避免走上訴訟一途。

廖芳萱說，婚姻諮商在台灣並不普遍，有人願意，但另一半往往不配合。且離婚與情緒和個人特質有關，許多案例最終走上離婚這條路，也就是這些因素。

至於有人主張離婚冷靜期，給予30天的思慮期，以防止衝動離婚。不過，林瑞珠認為，應比照美國設立分居制度，在向法院登記分居2年後，即可作為訴請離婚事由，否則若修法改為「5年內累計分居3年」，其間一方要求履行同居義務，恐引發不必要紛爭。