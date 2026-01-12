訴訟成本已3700萬 律師列1數據：國民黨大罷免大失敗是「242：0」

去年726、823大罷免未通過，黃帝穎律師直言，國民黨被抓包死亡和冒名連署，至今已有242人列被告，犯罪人數是「242：0」，國民黨才是「大罷免大失敗」。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 去年726、823大罷免未能通過，藍白經常拿「32：0」來嘲諷，對此，律師黃帝穎直言，國民黨被抓包死亡和冒名連署，至今已有242人列被告，犯罪人數是「242：0」，國民黨才是「大罷免大失敗」。

黃帝穎11日發文表示，國民黨立委被選民提案罷免，毫無反省，反而到處嗆公民「32：0」大罷免大失敗，但國民黨「以罷制罷」才是大罷免大失敗。

他提及，國民黨中央到各地方黨部抄名冊，高比例死人連署是偽造文書鐵證，並列出數據，各地檢署依偽造文書罪及個資法共起訴110人 ，242人被告、23人遭法院裁定收押禁見，而被告認罪獲得緩起訴，不列在起訴人數，「國民黨大罷免大失敗的犯罪人數是242：0！」

另，黃帝穎指出，據報導，國民黨中央目前已快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，連同訴訟費用、罰金以及被害人請求附帶民事賠償，法院一審後檢方又上訴二審，未來若要打3輪到4輪官司，以目前已開銷的第一輪訴訟費支出，就已高達3700萬元，估計未來恐怕累計達上億元，「國民黨大罷免大失敗，訴訟成本是3700萬比0」。

