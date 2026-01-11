訴訟成本已3700萬！律師：國民黨大罷免大失敗是242比0

記者李鴻典／台北報導

不滿藍白作亂國會，台灣民間去年興起大罷免潮，最終皆未能通過，此後，藍白面對質疑時，經常會拿32比0來嘲諷。黃帝穎律師今（11）天指出，國民黨大罷免大失敗是242比0、訴訟成本是3700萬比0。

台灣民間去年興起大罷免潮。（圖／記者楊士誼攝影）

黃帝穎律師說，國民黨立委被選民提案罷免，毫無反省，到處嗆公民大罷免大失敗32比0，但國民黨「以罷制罷」才是大罷免大失敗。

他指出，從國民黨中央到各地方黨部抄名冊，高比例死人連署是偽造文書鐵證。各地檢署依據偽造文書罪及個資法起訴110人 ，242人被告、23人法院裁定收押禁見。被告認罪獲得緩起訴，不列在起訴人數。

廣告 廣告

國民黨大罷免大失敗的犯罪人數是242:0、國民黨大罷免大失敗訴訟成本是3700萬比0。黃帝穎律師進一步表示，報載目前的國民黨中央已經快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，連同訴訟費用、罰金以及被害人請求附帶民事賠償，法院一審後檢方又上訴二審，如果未來要打3輪到4輪官司，以目前已開銷的第一輪訴訟費支出就已經多達3700萬元，估計未來恐怕累計達上億元。

更多三立新聞網報導

黃國昌慘了？週刊爆恐改列「貪污案被告」 律師點出三大異常：直殺！

美大秀軍事肌肉生擒馬杜洛！律師痛批：親中開始瞎扯2謬論

幫兇！黃帝穎律師：中共突襲軍演凸顯國民黨三大害台事實

中國軍演如照妖鏡？律師喊舔共內鬼現形：雙殺蔣萬安、鄭麗文

