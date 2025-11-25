診所以刷卡領保健品詐健保 嘉檢起訴醫師等3人
（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義縣布袋鎮某診所曾姓醫師被控民國109年起以免掛號費可領保健品，使居服員持多名長者全民健康保險卡領取，診所從中詐領健保費，嘉檢偵結起訴醫師及診所負責人夫婦。
根據台灣嘉義地方檢察署起訴書，黃姓男子、白姓女子夫婦為診所實際負責人，診所以長者免掛號費，且可領免費維骨力及鈣片等保健品供長者使用，使居服員持多名長者健保卡到診所領取；醫師會開立止痛錠等單一藥品處方箋，供居服員到藥局領藥，但實際上長者未到診。
另外，診所員工也會持未實際到診的親屬健保卡，或由患者委託親友持健保卡到診所掛號，由診所員工或患者親友口述病症，再持曾姓醫師開立處方箋到藥局領藥。
嘉檢表示，曾姓醫師事後將未實際到診病患不實就醫紀錄登載於病歷文書，並上傳衛生福利部中央健康保險署申報診察費，還以不實處方箋及藥單，使不知情藥局向健保署申報藥費、藥事服務費。
診所遭檢舉後，法務部調查局嘉義縣調查站今年4月前往搜索，查扣病歷等資料；黃姓男子、白姓女子夫婦坦承提供藥品、鈣片給未實際到診民眾，並向健保署申報健保費，曾姓醫師坦承開立處方箋給未實際到診民眾；自109年到114年2月28日計詐領健保費約新台幣88萬元。
嘉檢偵結，曾姓醫師等3人依詐欺取財罪嫌起訴，而3人犯罪所得未繳回部分，建請依法宣告沒收。（編輯：李明宗）1141125
