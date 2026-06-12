診所使用超標過期果酸 皮膚科治痘慘毀容 衛生局一查意外釣出上游黑心貨

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人員疑誤將40%濃度果酸拿成70%，造成患者臉部大面積紅腫疼痛。高雄市衛生局獲報後至診所稽查，發現過期16個月的果酸產品，即令診所下架並封存產品。 圖：高雄市衛生局／提供

[Newtalk新聞] 高雄有皮膚科診所傳出嚴重疏失意外，陳小姐治療痘痘，診所建議施作「果酸煥膚」，沒想到原本40%果酸濃度卻誤用成70%，造成陳小姐臉部大面積灼傷。衛生局登門調查後，竟發現該瓶果酸早已過期16個月，且上游化妝品業者疑是私自購買化學原料、空瓶等器材，在民宅自行調配，再販售給其他醫療院所，全案移送檢調調查中；而擅自製造化妝品行為，衛生局已依法開罰業者新臺幣100萬元罰鍰。

事發源於陳小姐今年4月到皮膚科看診治療痘痘，想要改善油脂分泌與角質問題，診所便建議她預約施作「果酸煥膚」，沒想到一連串的惡夢就由此展開。施作當下，陳小姐隨即感到臉部強烈劇痛，並且多次向操作的員工反映，而對方竟回覆：「應該只會癢癢的」，甚至自曝沒做過該療程，之後便無視陳小姐不適情況繼續操作。

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陳小姐說，當時一度懷疑是自己皮膚敏感才覺得疼痛，直到另一位員工介入後才驚覺大事不妙，發現原本該使用的40%果酸竟拿成了70%的高濃度果酸，且原本應停留1至5分鐘的果酸，卻足足停留了10分鐘以上，誇張行徑引人咋舌。

療程結束後，陳小姐的臉部出現大面積灼傷，臉頰兩側紅紅一大片，還有多處結痂痕跡，當下照鏡子讓她直接崩潰大哭，沒想到，診所員工卻還安慰他「自己平常也會做果酸煥膚」，甚至「喜歡有脫皮的感覺」，荒謬言論令她更生氣且無法接受。她也強調，自己從未同意使用70%高濃度果酸，痛斥診所非常不專業，連基本的冰敷，都是她「自己主動要求的」。

經過衛生局登門查訪後，竟發現診所使用的果酸化妝品有效期限在2024年年底，已過期16個月之久，嚴重違反《化粧品衛生安全管理法》第15條規定，馬上下令診所下架、封存全數產品。

衛生局進一步追查產品上游，發現化粧品業者沒有產品代理商資格，竟私自購買大批來源不明果酸類化粧品，疑似在民宅當起化學老師，自行調配化妝保養品，並購入空瓶、標籤噴印機及封膜設備等器材，將調配好的成品分裝、貼標後再販售至多處醫療院所。

為釐清案情，高雄市衛生局將全案移送地檢署調查，由檢察官指揮衛生局、高雄市調查處前鎮站協助，同步追查產品來源及流向。而針對化妝品業者未經核准擅自製造行為，已涉違反《化粧品衛生安全管理法》，處業者新臺幣100萬元罰鍰，並命業者立即下架回收，通報各地衛生機關及公會協助辦理。







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