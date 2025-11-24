診所做高風險醫美擬納評鑑 醫師公會3大強烈主張表態

衛福部預告修正「特管辦法」全面收緊醫美執業門檻。(資料照，記者邱芷柔攝)

〔記者林志怡／台北報導〕近年有許多醫師未經過完整2年的PGY(畢業後臨床醫學訓練)就投入醫美臨床工作，掀起「直美潮」，衛福部已預告相關修法草案，盼消滅直美，改善病安現況。但醫師公會全聯會今日提出3大強烈主張，反對將醫美診所強制納入評鑑，並希望有合理過渡與配套，呼籲衛福部加強事前協商與公開說明。

衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，要求提供醫美服務的醫師須經過2年PGY訓練，並對服務內容風險採取分級管理，擬要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，但評鑑方式、內容與標準等，依據醫院或診所規模不同，可以有調整、討論空間。

醫師公會全聯會理事長陳相國指出，過去醫美亂象已造成數起不必要的併發症案例，甚至導致病人死亡，全聯會深感痛心，也支持衛福部修法進行制度改革、管理醫美亂象，要求從事醫美的醫師要有一定的訓練才可提供服務，但過程中一定要溝通。

陳相國說，衛福部修法應基於信賴保護原則，確保一切合情、合理、合法，這類修法一般不溯及既往，但這次衛福部的修法草案中，有溯及既往的問題，未來部分從事醫美的醫師可能面臨「特管辦法」修法上路後，就無法從事原有工作的情況，衛福部應給予完善的配套，才能讓事情較圓滿的解決。

此外，陳相國提到，這次「特管辦法」修法草案公布得非常突然，全聯會事前並未接到溝通訊息，因此也強烈建議衛福部要與醫界相關團體充分溝通，有比較妥善的方案後，在推行醫療政策。

陳相國也直言，全聯會「反對診所評鑑」，目前地方衛生局已有每年的督導考核機制，其中包括急救設施、緊急用藥等面向，而評鑑的關注點在於提高醫療品質，以及醫療機構分級、教學與研究服務等，診所僅以服務為主要目的，不用大費周章，額外動用人力評鑑處理相關行政文書作業。

全聯會也擔憂，醫美市場多元、規模差異極大，若一律比照醫院評鑑，行政與成本負擔將壓垮基層，反而造成地下化或合法量能萎縮，讓民眾轉向更不安全的灰色市場，因此全聯會反對把醫美診所強制納入評鑑，建議回歸現行醫療機構設置標準與相關督導考核機制加強落實。

