診所做高風險醫美須經評鑑 衛福部邀醫學會討論

（中央社記者曾以寧台北21日電）衛福部預告修正特管辦法，醫美醫師須經PGY訓練，且醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。衛福部長石崇良今天說，因應各界意見，已請醫事司邀集相關學會溝通，預計下週開會。

醫美亂象頻傳，衛生福利部近日正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，依照醫美處置的醫療風險，要求執行醫師須具有不同的訓練資格。

石崇良今天出席中華民國老人福利推動聯盟「2025幸福從鄰開始從心延續研討會暨高齡樂活創意方案手冊頒獎典禮」，在會前接受媒體聯訪表示，此次修法擬將醫美分成3級來管理，對於一般非侵入性如光電、雷射、針劑等治療，將修法改為非畢業後就可以直接從事，而是要接受畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY）才能執行。

至於第2級，石崇良說，是所有的醫美手術，執行醫師都要經過外科系專科訓練；第3級則是針對全身拉皮、削骨，或是抽脂達一定程度以上等很高風險的醫美手術，醫美診所若要執行，也必須先經過評鑑。分級的意義是，最高風險的醫療不只要看醫師資格，也要看提供服務機構的整體品質及安全，才能確保病人權益。

對於各界的意見，石崇良說，已經請醫事司，召開會議與大家溝通說明。「不過原則是確定的」，因為過去幾件不幸事件中，這些接受手術的民眾，本來沒有什麼會危害生命的疾病，卻因此被剝奪了生命，因此必須強化醫美管理。對於評鑑方式、內容及標準等，則會因為醫院或診所規模的不同，有調整、討論空間。

過去診所不須要接受評鑑，石崇良表示，這些高風險的手術，所需要的不只是醫師，而是要整個環境與團隊一起重視，才能確保安全性。醫院因為有評鑑制度，要執行這些手術，沒有問題；但是同樣的高風險到了診所，「我們作為主管機關卻視若無睹，沒有為民眾權益做好的把關，我覺得是不對的」，因此需要進行改革。

外界憂心，醫美手術限經過外科訓練的醫師執行，恐加速急診醫師流失。石崇良說明，此規定是考量手術類醫美內容，應該限制接受過大外科訓練、有經歷過開刀房的醫師才能執行。急診醫師同時接受過內外科的訓練，因此也可以執行；不過既然大家有所疑慮，會在下週與各醫學會的討論中，重新討論。（編輯：管中維）1141121