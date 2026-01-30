診所只收現金他批「活在80年代」 醫師親解關鍵：不是逃漏稅

有網友質疑診所為何都只收現金不能行動支付。（示意圖／Pexels）

台灣健保制度長年以來讓多數民眾受惠，不過，近期有網友在社群平台發文質疑，在支付工具日益多元的情況下，為何仍有部分診所堅持僅收現金，引發網路熱烈討論，甚至有人質疑背後是否涉及逃漏稅行為。對此，有醫師出面說明實際經營壓力，直言關鍵在於電子支付的手續費負擔。

一名網友在Threads發文表示，無法理解部分診所的支付方式仍停留在只收現金的狀態，信用卡、轉帳與行動支付全數不接受。他直言，「明明已經2026了卻感覺還活在1980年代」，科技進步反而讓日常支付變得更加複雜。

貼文曝光後，不少網友留言討論，有人直接將原因指向逃漏稅。不過，隨即有醫師出面澄清，指出並非外界想像得那麼單純。他表示，只要診所有開立收據，並不存在逃漏稅問題，真正有疑慮的反而是未開收據的情況。

該名醫師也從經營層面解釋，診所在利潤本就不高的情況下，若採用電子支付，每月營業額須被抽取約2%的手續費，看似不多，實際影響卻相當明顯。他舉例，若診所毛利僅約10%，多出2%的抽成，等同整體利潤減少約20%，對經營壓力不容小覷。

此外，醫師也提到，若改用轉帳方式，還須承擔帳戶風險，「如果用轉帳的，也會有擔心遇到有問題帳戶轉過來的錢造成整個診所帳戶凍結，整個收入跟員工薪資全卡住，更麻煩。」

另有獸醫補充說明，他的診所營業成本約占營業額的90%，多抽2%的手續費，等同於「幫薪水打八折」，壓力相當直接。一名護理師則從實務操作效率切入指出，從掛號到收錢放入抽屜，整個流程可能不到1分鐘，但若使用電子支付，往往還要多花約30秒，「這30秒足以讓奧客開罵了，我為什麼要吃力不討好？」

