診所只收現金！他嫌「像活在1980年代」 醫揭原因：不是在逃稅

生活中心／朱祖儀報導

不少診所掛號費僅收現金。（示意圖／翻攝自Pixabay）

現在不少人結帳習慣用行動支付，逐漸不帶現金出門，但一名網友表示，無法理解為何仍有許多診所堅持只收現金，感覺還活在1980年代。文章曝光掀起討論，還有人猜測可能是為了逃稅，但有醫師出面親揭原因，透露主要是手續費問題，並非在逃稅。

一名網友在Threads發文表示，無法理解為什麼現在台灣仍有許多診所仍堅持只收現金，沒辦法用信用卡、轉帳、LINE PAY等方式支付，「明明已經2026了，卻感覺還活在1980年代，科技不斷地進步，結果這麼簡單的事情還需要搞這麼複雜。」

廣告 廣告

不少網友猜測，「健保診所才150-200元掛號費是在刷什麼卡，50元部份負擔健保扣掉，還要被信用卡公司扒一層皮喔」、「各位想多了，單純是懶得去弄電子支付。一般診所老闆就是醫師，看病和雜務夠多了，這種東西又不是網路上按一個鍵就可以完成，麻煩得很」、「健保診所一天下來也沒收多少錢，醫美就會有刷卡」、「應該是為了方便逃稅吧。」

一名自稱護理師的網友則透露，「診所護理師告訴你吧，別談手續費的問題好了，收現金下來放到抽屜的時間遠遠快於刷信用卡、電子支付。我從掛號到收錢放抽屜可能最多只有1分鐘，但刷電子支付可能再多30秒（總要打開支付app再輸個密碼或戴著口罩刷臉？）這30秒足已讓奧客罵死妳了。我為什麼要吃力不討好？」

不是在逃稅！醫解釋只收現金原因

外科醫師蘇聖文則解釋，「沒那麼多逃漏稅啦，只要有開收據的都不用擔心，如果沒有收據的那才是有問題。基本上，利潤已經不高的狀況下，多抽個營業額2%的手續費，其實對於整體利潤來說就會是20%的減少（假定毛利10%），這真的影響不小。如果用轉帳的，也會有擔心遇到有問題帳戶轉過來的錢，造成整個診所帳戶凍結，整個收入跟員工薪資全卡住，更麻煩。當然或許有更好的方法，不過以醫療業價格這麼卷，轉嫁成本到使用者身上不太可行，而刷卡加%也是違反銀行規定，也是兩難。」

更多三立新聞網報導

日本出境一刷護照…秒被海關攔下 內行曝關鍵：專挑1類人抽查

2000元鈔票沒人收？內行揭「1行業」最愛 隱藏用途曝光：別亂花

工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人

一堆人不知道！「1方便神物」是台灣發明的 眾驚：難怪國外沒有

