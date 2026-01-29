診所只收現金 他嫌「像活在1980年代」醫曝2原因

消費支付方式越來越多元，不過一名網友好奇，為何有些地方還是很落後，像多數診所都只收現金，質疑「明明已經2026了，卻感覺還活在1980年代。」話題引發討論，網友猜測應該是為了不想被抽手續費；一名醫師說明，在利潤不高的狀況下，使用其他支付方式被抽2％手續費，對整體利潤影響不小，若是轉帳支付，甚至可能會出狀況導致診所帳戶被凍結。

一名網友日前在Threads發文詢問，為什麼台灣有些地方支付方式這麼落後，像診所堅持只能收現金，信用卡、LINE Pay、轉帳全部都不能接受，直呼「明明已經2026了，卻感覺還活在1980年代。」

話題引發討論，許多網友猜測原因，「台灣收現金風險跟成本相對較低」、「健保診所一天下來也沒收多少錢，醫美就會有刷卡」、「現金才是最簡單的，行動支付反而複雜。」

在診所工作的網友透露，「單純是懶得去弄電子支付，一般診所老闆就是醫師，看病和雜事夠多了，這種東西又不是網路上按一個鍵就可以完成，麻煩得很。」

也有開業醫師留言說明，在利潤不高的狀況下，多抽個營業額2％的手續費，對於整體利潤來說影響不小；如果是轉帳，也會有擔心遇到有問題帳戶轉過來的錢，造成診所帳戶凍結，收入及員工薪資全卡住，更麻煩。

