診所拷貝X光片多收200元！病患怒轟「骨頭上有鑲金嗎」 醫師現身回應

近日有網友表示，最近她在某間診所拍了X光片後，想拷貝一份去復健科醫院，但診所卻表示，要再加200元才能拿到拷貝資料，讓他怒轟「我自己的X光片，還要自己再掏錢才能拿回來？」對此，該診所醫生留言回應表示，「如果只是要讓其他院所查看X光，健保卡插上去就能看到雲端影像，不需要另外copy光碟」。

網友日前去診所拍X光片，想拷貝一份卻被診所要求要支付200元，讓他相當不滿。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Threads上發文抱怨，近日去了一間診所拍X光片，隔2天要去別家復健科醫院，因此需要X光片，並提出了要拷貝一份的要求，但診所卻表示「拷貝一份要200元」；讓原PO心生不滿，怒轟「我就不懂了，台灣這號稱科技進步的地方，醫療的系統這麼爛嗎？我自己的X光片，還要自己再掏錢才能拿回來？我只是要拿去做復健用的，不是要拿來做開刀判斷依據的，別跟我扯什麼醫生判斷的責任歸屬問題。也別在那說什麼X光片有什麼資安問題，骨頭上是有鑲字還是怎麼？還是肋骨是黃金的？」

對此，診所的醫生在留言區出面回應，「關於看片子的部分，其實如果只是要讓其他院所查看X光，健保卡插上去就能看到雲端影像，不需要另外copy光碟。這部分我們客服人員可能當初沒有跟你詢問你的目的，所以沒有跟你解釋這部分；另外，通常會有人需要燒錄光碟，大多是保險公司或少數沒有健保讀取設備的推拿、治療所。一般看診其實不太需要，所以才會造成您覺得為什麼要另外付費的疑惑」。

醫生補充道，「光碟費用200元，主要就是光碟本身的材料加上同仁作業的時間成本。希望你可以理解。最後也希望你找到適合的地方做治療，祝你一切順利喔！」

貼文曝光後，不少網友留言大讚醫師的態度，「很有風度的診所，不要因為一兩個病人行為受挫」、「有修養的醫師」、「最後一句令人暖心」；還有網友表示，「第一次聽到，謝謝醫生分享」、「可以自己用雲端健保APP」。

