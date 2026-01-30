診所為何只收現金 民眾怨像活在1980年代

民眾在網路上抱怨說許多診所堅持只收現金，話題引發熱議。（示意圖／東森新聞）





食衣住行有越來越多人，會使用行動支付與信用卡，你有想過為何診所還只收現金嗎？有民眾在網路上抱怨都2026年了，還像活在1980年代，這個話題引發熱議，有人說診所怕被抽手續費，也有醫師留言，現在診所利潤不高，2％手續費可能讓利潤減少20％，萬一遇上有帳戶帳號，診所帳戶也會被凍結，影響財務運作。

使用行動支付、信用卡已經是日常，不過在網路上，有一位民眾發文說許多診所堅持只收現金，讓他忍不住抱怨，都2026了，怎麼還像活在1980年代，這個話題引發網路熱議，有人留言猜測，是因為診所為了不想被抽手續費，也有人留言，醫美診所高額較高，有些醫美診所就能刷卡。

外科醫師蘇聖文也來留言說，基本上利潤已經不高的狀況下，多抽個營業額2％的手續費，其實對於整體利潤來說就會少20％，這真的影響不小，如果用轉帳的，也會擔心遇到有問題帳戶，轉過來的錢造成整個診所帳戶凍結，整個收入跟員工薪資可能全被卡住，那會更麻煩。

