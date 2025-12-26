診所護理師制止拍攝爆衝突 男「噴辣椒水、丟噴罐」暴走

男子攻擊醫療人員。（圖／民眾提供）

近期一名男子在新北某診所因被制止拍攝而情緒失控，對醫護人員施暴，噴灑辣椒水並丟擲噴罐，導致兩名醫護人員頭部、臉部、背部及手部灼熱疼痛。目擊民眾將事件拍下並分享提醒大家，而警方表示該男子已被依醫療法提告恐嚇及傷害。新北衛生局指出，若妨害醫療業務執行，依醫療法最重可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。隨著近期北捷隨機攻擊事件發生後，身心科就診人次增加兩成，醫師們也加強診所安全措施。

男子攻擊醫療人員。（圖／民眾提供）

這起暴力事件發生於去年6月21日，一名目擊民眾在新北一間診所候診時，突然聽到尖叫聲，看到一名男子對醫護人員噴灑辣椒水並作勢攻擊。目擊者觀察到近期許多人購買辣椒水，加上隨機攻擊事件頻傳，因此將影片分享以提醒大眾。

廣告 廣告

警方說明，該名男子當時在診所候診區一邊玩劍玉一邊拍攝影片，後被護理師制止，要求尊重其他病患隱私，男子隨即情緒失控，對兩名醫護人員噴灑辣椒水並丟擲辣椒水噴罐。受害的醫護人員頭部、臉部、背部及手部都出現灼熱疼痛，已至警局依醫療法提告恐嚇及傷害。對於此事，診所表示一切等待法院判決。

男子攻擊醫療人員。（圖／AI示意圖）

新北衛生局回應，若涉及妨害執行醫療業務，依醫療法最重可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

身心科診所院長楊聰財醫師表示，近期北捷隨機攻擊事件後，身心科就診人次增加兩成。楊聰財解釋，面對情緒不穩的民眾，若對特定工作人員或民眾有針對性攻擊行為，診所會請其先離開現場，並以團隊方式協助處理現場不安情緒。

為確保安全，楊聰財提到診察室至少設有3個門，確保人員能安全退出，必要時會報警處理，並請親友協助安撫情緒不穩的民眾。他也呼籲民眾在敏感時期照顧好自己的情緒，這也是保護他人的一種方式。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

有片／硬切車道？桃園男不滿遭逼車 怒持球棒「猛砸照後鏡」

外送員「遭強光照眼」！口角衝突被揍濺血 惡煞辯：我自衛

全副武裝！馬拉松戒備「警力翻倍」 小巨蛋滿滿長槍守護

北捷中山砍人／張文釀4死11傷…誠品南西店外放花：望兇手在地獄燃燒

