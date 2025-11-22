診所醫結合皮膚外傷醫療 褥瘡、燒燙傷患者手術、換藥免奔波
〔記者王善嬿／嘉義報導〕中風或癱瘓等臥床患者，皮膚受到長期壓迫而容易出現褥瘡情形，照護者清潔傷口、使用敷料如未注意，就容易反覆發生、增加照護難度。家庭醫學科醫師吳亭蓁為了讓患者受到良好的醫療，加上專業護理指導更換敷料，避免反覆發生褥瘡，減輕患者與家屬頻繁往返家裡、醫院，疲於奔命情形，結合專業藥師，引進各式各樣人工敷料成立醫、藥結合的診所，讓患者在診所從手術治療、傷口清創、換藥指導一次完成，免於奔波。
膚癒安診所院長吳亭蓁成功大學醫學系畢業，曾任嘉義基督教醫院家醫科總醫師、戴昌隆皮膚科診所暨醫學美容中心主治醫師、靚世紀醫美診所雷射光療暨微整主治醫師，以及吳國君骨外科診所副院長，在皮膚外傷醫療領域深耕多年。
吳亭蓁表示，門診常見到民眾碰到機車排氣管受到3、4度燙傷，患者到醫院可能因此要住院、補皮、植皮，最多住院2週可能就要花費10幾萬元，但在診所經清創手術再以敷料照顧，傷口復原、癒合更好；長輩如有褥瘡，對家屬、養護機構照護困難，現在人工敷料進步、產品選項多元，包含外泌體、生長因子等能促進傷口癒合，診所內就有合法手術室，門診手術、清創、換藥一次搞定。
此外，國小至國中孩子常因跑步、打球外力或鞋子穿著不當擠壓到腳，導致指甲擠壓變形，治療不好就要去醫院拔指甲，或者民眾因灰指甲、凍甲導致捲甲，到美容院修指甲，愈修情形愈嚴重，吳亭蓁說，診所也引進德國指甲矯正器，治療患者嵌甲、甲溝炎、指(趾)甲變形等情形。
