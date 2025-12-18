診治率逾9成！台超前達成WHO「消除C肝目標」 將向WHO申請認證

【健康醫療網／記者林則澄報導】台灣響應世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，提前在2025年達成消除C型肝炎的成果，政府透過跨部會合作建立預防、篩檢到治療的體系，診斷率和治療率均達到90%以上，超越WHO的金級標準，衛生福利部政務次長莊人祥表示，台灣今年底將以「Chinese Taipei」名義向WHO西太平洋區提交「消除C型肝炎報告」，對全球展示防治成效。

賴清德總統分享C肝防治過程

賴清德總統在「台灣領航，消除C肝」國際記者會上表示，自己過去作為醫師，深知C型肝炎的藥物效果有限，治療手段與效果並不理想，直到台灣自1984年起為B型肝炎帶原孕婦的新生兒實施疫苗接種，此一舉措領先國際，也推進免疫計畫進展。他並感謝自2016年以來在政府支持下，成立「國家消除C型肝炎辦公室」，到了2018年更核定「國家消除C型肝炎政策綱領」，因此2025年能達成消除C型肝炎的目標，這個成就是集結各方力量，經過多年的努力才得以實現。

沈靜芬署長分享「消除C肝」關鍵策略

國民健康署沈靜芬署長表示，為了呼應世界衛生組織（WHO）於2018年提出2030年消除病毒性肝炎的全球目標，衛生福利部同年制定「國家消除C型肝炎政策綱領」，以「精準公衛防治」、「防治一條龍」及「防治在地化」為三大核心策略，並透過「以治療引領預防、以篩檢支持治療、以預防鞏固成效」的作法，全面推動C型肝炎防治網絡。

C肝篩檢範圍擴大 治療更普及

台灣自2011年起將B、C型肝炎篩檢納入成人預防保健後，C肝病防治版圖不斷擴大，沈靜芬署長說明，2017年將C肝口服新藥（DAA）納入健保給付，2018年擴大藥物經費以全面治療患者；其後陸續擴大篩檢對象，直到2020年將篩檢年齡擴大至45至79歲、2021年放寬DAA開立醫師資格，今年則再進一步放寬篩檢年齡至39至79歲，截至目前已有超過755萬人完成篩檢。

跨部會合作 高風險族群更有保障

此外，國健署也與法務部矯正署合作，為矯正機關收容人提供篩檢與治療，同時導入快速抗原檢測，加強高風險族群防治。沈靜芬強調，目前台灣在血液製劑安全、醫療注射安全及減害措施方面皆已達國際標準，靜脈藥癮者每人每年可取得的安全針具超過150支；C型肝炎的診斷率與治療率亦雙雙突破90%，整體成果已達WHO計畫性目標的「金牌」標準。

全民健保助力 C肝治療無障礙

衛福部莊人祥次長指出，治療C型肝炎不僅能挽救個人健康，也能減輕家庭經濟負擔，對公共衛生與社會生產力具有重大助益。台灣因具備完善的全民健康保險制度，使肝炎防治成效得以大幅提升。健保署自2013年起提供干擾素治療，2017年起納入全口服新藥DAA健保給付，截至今年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療，相關經費約287億元。

台以「Chinese Taipei」名義 申請C肝消除認證

莊人祥次長表示，台灣將於今年底以「Chinese Taipei」名義，向世界衛生組織（WHO）西太平洋區申請C型肝炎消除認證，儘管過去在其他領域，例如小兒麻痺根除認證時曾因中國大陸遇到一些挑戰，但台灣仍將積極爭取，並避免再次發生類似情況；另於認證過程中，台灣也將持續發布相關研究成果，並向全球展示其在肝炎防治方面取得的成效，爭取國際社會的支持與認同。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網