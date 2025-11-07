診間外大吵！ 沒掛號「想問病情」爆衝突 院方：醫生將提告

高雄市 / 綜合報導

一名女子高齡88歲的母親，在高雄市一間醫院看診，因為當天女子沒有陪同，根據居服員轉述，醫生說如果要更詳細了解病情，要請家屬親自前來，女子隔天陪媽媽輸血時，想順便問醫生，但因為沒有掛號而被拒絕，還疑似怒嗆醫生缺錢，雙方在診間外吵了起來，對此，院方不願多作回應，僅表示當事醫生，將針對此事提告。

醫生說：「錄影存證，你跟我講什麼話，沒有掛號，你在這邊吵。」醫生在診間門口，看起來好生氣，病人家屬拿手機錄影，是發生什麼事情。醫生VS.病人家屬說：「你沒掛號，你來騷擾我看門診，你在外面講這些話，你這樣妨害我信用，妨害我名譽，你知道嗎，(你可以再說啊，妨害你什麼名譽)，你剛才，小姐作證，你說什麼，我缺錢，所以才要你掛號，沒有掛號，我怎麼去解釋病情。」

原來女子想了解母親病情，卻沒有掛號遭到拒絕，還疑似嗆醫生缺錢，雙方在診間外吵了起來。病人家屬說：「我沒有說你，我有說哪位醫生嗎，我有說哪位醫生嗎，我有指名道姓嗎。」

事情發生在，高雄苓雅區一間醫院，女子PO文說，媽媽高齡88歲身體狀況不佳，多次在醫院就診。11月5日時，居服員陪媽媽看診，醫生說要更詳細了解病情，請家屬親自來，隔日(11/6)再陪媽媽再來醫院輸血，說護理師有講，剛好有門診要不要趁機問一下，他在門口等了一小時，卻要重新掛號，和醫生發生口角衝突。

民眾說：「掛號是基本常識，她幹嘛插隊，她看幾號。」民眾說：「我覺得醫生都很辛苦，大家都按正常流程，掛號看醫生。」民眾說：「你一般就是先去掛號，再看醫生啊，要照程序來啦。」

針對此事，院方不願多作回應，僅表示當事醫生，將針對此事提告，但依照醫院的掛號相關規定，女子母親的年紀，只需要負擔80元掛號費，想問病情卻沒掛號，還和醫師吵起來，也影響了其他病人權益。

