診間持刀揮砍名醫江漢聲！ 輔大肄業生「殺人未遂」遭收押

【記者謝亞庭／新北報導】輔仁大學附設醫院驚傳攻擊事件！一名30歲的曾姓民眾於昨（11）日前往看診，不料竟在診間內持美工刀攻擊醫生，而該名受害醫師正是名醫江漢聲。所幸現場醫護與保全人員立刻上前制止，曾男事後也隨即遭警方逮捕，並移送至新北地檢署複訊；檢方訊後依涉犯《刑法》殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

事件緣於11日下午2時許，30歲曾男前往輔大醫院就醫，看診途中，竟突然於診間掏出美工刀砍傷醫生。警方旋即趕抵現場，發現1名醫師右手腕遭刺傷、左腹部也有輕微擦傷，所幸意識清楚，而該名受害醫師正是前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲。

據了解，曾男為輔大肄業生，過去經常參加陳抗、遊行，且從他臉書上的言論，似乎對江漢聲相當不滿。曾男也在其最新的貼文寫下「本人可能正在新莊為了抗議與以下的行動而製作警詢筆錄⋯」，不僅自詡為「廖添丁」替天行道，還強調「無殺人主觀犯意」，更稱檢察官應該對江漢聲之前的案子提起非常上訴，「若江漢聲等人無罪，本人又何罪之有？」

轄區警方表示，員警到場後立即逮捕曾男，查扣作案美工刀一把，並將曾男移送至新北地檢署偵辦。檢察官訊後，認定曾男涉犯《刑法》殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署表示，檢方嚴厲譴責醫療暴力行為，對於類似案件必將嚴查速辦，以維護醫護人員安全及民眾就醫之權益。輔大醫院也聲明，強調受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，將依法追究相關責任，絕不寬貸。

