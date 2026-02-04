詐了2百萬元還不罷手！再索2百萬元 被害人報警逮車手

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名鄭姓男子誤入詐團假投資陷阱，已陸續交付2百萬元，未料詐團還不罷手，慫恿他交付2百萬元，案經被害人報警配合逮捕曹姓取款車手到案，已由警方依法偵辦中。

楊梅警分局表示，上湖派出所日前受理鄭姓民眾報案，指遭詐欺集團以「假投資」手法誘騙，已陸續交付200萬元，且詐騙集團仍持續聯繫，企圖再次詐騙取款。警方隨即成立專案小組展開偵辦。

經警方協同被害人與詐欺集團周旋，約定在昨天晚間18時40分許，在楊梅區楊湖路二段超商前與詐團相約面交200萬元，並由警方部署適當警力埋伏，當場查獲前來取款的雷姓車手（67歲），並查扣作案用手機。

警方表示，警詢後已依依詐欺罪、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦，並持續溯源追查幕後詐欺集團及其他共犯。

楊梅警分局呼籲，詐騙集團常以「高獲利、穩賺不賠」等話術誘騙民眾投資，並要求以面交方式交付現金，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明投資訊息。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同防制詐騙犯

全民一起來打詐

