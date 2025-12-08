詐保殺外籍妻「南迴搞軌案」兄弟陰陽兩隔！囚徒李泰安出獄…重獲自由

記者陳弘逸／台東報導

2006年李家兄弟李泰安、李雙全犯下震驚全台的「南迴搞軌案」。（圖／資料照）

2006年李家兄弟李泰安、李雙全犯下震驚全台的「南迴搞軌案」，兄弟檔為詐領保險金，破壞鐵軌、蓄意謀殺弟弟李雙全越南籍的妻子陳氏紅琛；弟弟於案發後「以死明志」輕生；獨留哥哥李雙全面對漫長司法審判，案件纏訟10年，他遭判13年有期徒刑定讞，今年出獄，社會復歸後低調生活，此案也因此被重提。

回顧本案，2006年3月17日，台鐵莒光號列車在南迴線屏東枋山段，遭人破壞出軌翻覆造成12人受傷；其中，越南籍女乘客陳氏紅琛重傷昏迷，她的丈夫李雙全跟哥哥李泰安共謀，為詐領高額旅平險，趁人住院昏迷期間，從點滴注入毒物，將人毒殺。

廣告 廣告

後續檢警查出，李姓兄弟檔涉犯這起「搞軌殺妻詐保」，案發沒多久，弟弟李雙全就選擇輕生，當時盛傳是「以死明志」也不少人認為是畏罪輕生，甚至在身前最後的書信中提及，稱「調查小組冤枉他」並否認犯行。

李泰安在獄中服刑多年，在今年5月間，因縮短刑期，從台東武陵外役監獄出獄，重獲自由。（圖／資料照）

弟弟李雙全離世後，獨留哥哥李泰安面對漫長司法審判，案件纏訟10年，最終最高法院於2016年判13年有期徒刑定讞，於同年3月25日上午發監執行，淪全案唯一入獄的共犯，也成台灣犯罪史上，震驚全台的「南迴搞軌案」。

時至今日，李泰安在獄中服刑多年，在今年5月間，因縮短刑期，從台東武陵外役監獄出獄，重獲自由，社會復歸後，低調回到被稱為「泰安休息站」的老家低調生活。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

「南迴搞軌」主謀出獄近況曝光！李泰安從事1工作…面容憔悴、滄桑不少

超瞎免役手法！役男「有案在身」自認：判5年以上就不用當兵…下場更慘

彰化奪命惡火…102歲人瑞母搶救不治！孝子「同睡一房」命危住加護病房

清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪

