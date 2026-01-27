詐助理費1455萬全繳回！黃紹庭二審仍緩刑 藍高雄市黨部回應了

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨高雄市議員涉嫌詐領1455萬助理費，高雄地院去（2025）年6月依《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，雄檢不服提起上訴，高等法院高雄分院今（27）日宣判仍維持有期徒刑2年，緩刑5年。不過，緩刑條件支付國庫的150萬增加至200萬。對此，國民黨高雄市黨部回應，尊重司法判決，相關程序依黨內規定辦理。





黃紹庭涉嫌詐領1455萬助理費，雄檢前（2024）年9月26日收網之際，他當天一早就搭飛機赴中，直到同月29日下午2時許才返台，雄院30日召開羈押庭後裁准羈押，由於他向檢方坦承犯行不諱，並把詐領的1455萬犯罪所得全數繳回，協助檢方釐清犯案過程，歷經約2個月的偵查，全案11月28日偵結，檢方依涉犯《貪污治罪條例》的「利用職務詐取財物罪」，將黃紹庭夫妻及12名助理起訴。

檢方發現，黃紹庭2014年當選高市議員後，利用妻子與12位助理的名義，以人頭請領助理費，待市議會撥款後，再交代黃統籌使用，甚至按月匯款3、4萬元到老婆名下的高雄銀行帳戶，支付私人或服務處的電話費、台電電費、自來水水費等款項；但黃妻與孩子長年在美國生活，根本並不在議會擔任助理工作，而他卻還指示周姓副主任提領相關款項，企圖製造金流斷點。

雄院去年6月30日宣判，《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，並須支付國庫150萬元，雄檢不服提出上訴，高等法院高雄分院今日做出判決。

對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰回應，針對黃紹庭議員二審判決，市黨部尊重司法判決，後續依黨內相關規定辦理。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

