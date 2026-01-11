即時中心／廖予瑄報導

前國民黨新竹市議員顏政德任內詐領公費助理補助費高達17萬5,000元，遭法院判刑4年4月定讞，並在2023年入監服刑；經聲請後，顏在去（2025）年底已獲准假釋；高等法院也於本（1）月8日裁准他得以假釋中付保護管束，因此目前顏政德已出監。

回顧整起事件，顏政德在2014年12月25日起便擔任新竹市議會第9屆議員；並在2018年底連任市議員；後來他改以無黨籍參選，然而他並未當選。檢方起訴指出，顏涉嫌在擔任第9屆議員的期間，與擔任公費助理的姪子共謀，從2015年9月起，安排姪子當時的王姓女友掛名擔任公費助理，並藉此向新竹市議會詐取公費助理薪資、春節慰勞金等補助費，一共17萬5,000元。

廣告 廣告

後續顏政德遭檢方起訴，送交新竹地方法院審理，承案法官依「貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪」，判處顏有期徒刑4年4月、褫奪公權4年、併科罰金48萬元。台灣高等法院二審、更一審均駁回上訴。最高法院在2023年5月間也再度駁回顏的上訴，全案定讞。

顏政德在去年聲請假釋，因在獄中表現良好，同年12月底獲准；高等法院8日時也裁准顏得以假釋中付保護管束，因此目前顏政德已出監。

原文出處：快新聞／詐助理費17.5萬判囚4年4月 國民黨前竹市議員顏政德假釋出監

更多民視新聞報導

四寶爸激戰小三24回合！行事曆編號「細節」不藏了

民眾黨跳船潮不斷！「他」退黨怒警告還有下波 黃國昌尷尬回應了

黃國昌突宣布率團訪美談國防關稅 柯文哲表態了

