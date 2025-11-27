詐助理費658萬重判7年4月 基隆5連霸議員韓良圻今入獄服刑

基隆地檢署。 讀者提供



國民黨籍前基隆市議員韓良圻因詐領助理費658萬元，遭法院判處7年4月徒刑定讞。基隆地檢署為了確保執行日前啟動防逃機制，並通知韓良圻今(11/27)日到案，韓良圻在今日到案後，已發監至法務部矯正署基隆監獄基隆分監執行。

檢方調查指出，韓良圻於2009年至2019年間，利用簡姓及楊姓男子作為人頭，按月詐取助理薪資，10年間共計詐得889萬餘元。韓良圻卸任後，其政治版圖由小兒子韓世昱接棒，並以最高票成功連任基隆市議員。檢方依《貪污治罪條例》起訴韓良圻，指控其利用職務之便詐取公帑。

廣告 廣告

一審法院認定，韓良圻實際詐領893萬餘元（含利息），重判其8年徒刑及褫奪公權4年，另因違反《商業會計法》判處4月徒刑得易科罰金。簡姓男子因偽造文書罪判緩刑2年，楊姓男子則判刑6月；韓良圻長子韓東叡亦因違反《商會法》判緩刑2年。僅韓良圻及楊姓男子不服上訴。

高等法院審理期間，韓良圻辯稱簡男因貸款需求才掛名助理，並未實際支付薪資；楊男則確實擔任助理並提供勞務，相關款項皆用於支付助理薪資及辦公室開銷。但法院認為，詐取款項即屬不法行為，其用途不影響構成犯罪事實，最終維持有罪判決。

更多太報報導

看好商用不動產！宏匯許崑泰曝投資心法三要件 現階段鎖定北台灣布局

朱立倫將卸任國民黨智庫董事長 凌濤：未來持續在各領域奮戰

想打WBC卻進40人名單 莊陳仲敖陷兩難深感抉擇