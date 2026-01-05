詐千萬！「假大師」夫妻誆算感情 潛逃還笑受害人

宜蘭一對詐騙夫妻檔假冒命理大師「黃天祿」，透過網路騙受害人可以幫忙解決感情問題。（圖／東森新聞）





想要斬桃花卻被騙。宜蘭一對詐騙夫妻檔假冒命理大師「黃天祿」，太太假扮助理，夫妻倆透過網路騙受害人可以幫忙解決感情問題，像是斬桃花、挽回感情的鎖心術等等，有被害人被騙走至少1千4百萬元，嫌犯妻子在去年3月交保後，協助先生潛逃海外，甚至在犯案群組裡嘲笑受害人，相當可惡。

員警拿著搜索票，攻堅民宅要來抓假大師。員警：「大哥，我那個宜蘭刑警，我有些事情...我有搜索票。」

平時大膽招搖撞騙，一見到警方，嚇得完全不敢動彈，因為他聯手妻子，一起在網路上假算命真詐騙，證物桌上一字排開，夫妻倆為了取信被害人，從網路上買來各種道具，包括符紙、草人，甚至還偽造證件及宮廟印章。

廣告 廣告

據了解，劉姓男子在網路上自稱黃天祿大師，黃姓妻子則是大師助理淑芬，開課程為信徒線上算命，他們先是要求被害人以超商店到店的方式，寄送衣服附上生辰八字，做完法放上網路買的符咒，錄影存證再把衣服寄回去。

夫妻倆還推出法事價目表，甚至有方案組合，包含感情和睦鎖住對方的心，斬斷所有桃花就要價8萬4千元，抓住受害者脆弱心靈，詐取不義之財。

兩人從2021年起便以宗教為名透過網路行詐，妻子提供銀行帳戶，作為收受詐欺款項的洗錢帳戶，名下帳戶有3名受害人匯款，合計1576萬元，其中1人甚至匯了近1400萬。

但夫妻倆即使被抓了還不學乖，妻子去年3月交保後持續提領贓款，幫助丈夫棄保潛逃，還在作案的群組裡譏諷受害者。

宜蘭地檢署主任檢察官周懿君：「劉嫌隨即就棄保潛逃，那目前本署，發布通緝會積極地查緝中，那黃嫌部分，經檢察官聲押以後，為法院羈押獲准。」

詐騙夫妻檔目無法紀，甚至嘲笑被害人，如今黃姓妻子遭裁定羈押禁見，檢方求處有期徒刑8年，而在逃的神棍老公，檢警也絕不輕放。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

夫妻檔謊稱「大師」斬桃花！單筆詐1396萬 她遭求重刑

獨家／男看直播買i16竟收鋁箔紅茶、手寫購物金 告詐欺

律師拍影片教你討回遭詐錢？ 「是AI合成二次詐騙」

