詐取銀行9.3億元！73歲女扮「航空公司繼承人」逃杜拜遭FBI通緝

20251210美國密西根州（Michigan）一名73歲女子瑪麗．卡羅爾．麥克唐納（Mary Carole McDonnell）被FBI通緝中。圖／翻攝畫面

任何知道她下落的人士，請撥打聯邦調查局洛杉磯辦事處電話，或聯絡最近的美國大使館或領事館！根據聯邦調查局（FBI）發布消息，美國密西根州（Michigan）一名73歲女子瑪麗．卡羅爾．麥克唐納（Mary Carole McDonnell）被指控近10年前詐騙加州銀行約3千萬美元（約新台幣9.3億元），欲策劃獲取加州銀行所有資金，涉嫌銀行欺詐、竊盜案被通緝。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，FBI日前針對密西根州73歲卡羅爾發布通緝，指出其最初於2017年至2018年間曾於洛杉磯和奧蘭治縣發生銀行欺詐和盜竊案逃往杜拜；FBI表示，卡羅爾明知故犯，更策劃一項旨在獲取加州銀行所有資金的計劃，先前透過該計劃涉嫌以欺詐手段從該銀行騙取了總計約1470萬美元，又以類似手法詐騙了其他幾家金融機構，超過1500萬美元。

調查人員表示，卡羅爾謊稱自己是美國飛機製造商和國防承包商「麥克唐納航空（McDonnell Aircraft）」家族的繼承人，聲稱自己擁有一個價值8千萬美元的信託基金，可以支配這筆資金，不過「卡羅爾明知自己無權獲得這些款項，至今仍未償還」。

FBI針對73歲女子瑪麗．卡羅爾．麥克唐納（Mary Carole McDonnell）發布通緝，公開其相關資訊。圖／翻攝畫面

對此FBI公布卡羅爾相關資訊，包括身高約170公分、體重約66公斤，一頭金髮與一雙藍色眼睛，右膝上還有一道明顯的疤痕；而不僅本名，卡羅爾還用過其他幾個化名，包括Mary C. Carroll、Mary Carole Carroll，都是她名字的變體。

FBI表示，她最後公開的職業是一家位於布班克（Burbank）的娛樂製作公司（Bellum Entertainment, LLC.）首席執行官，不過該公司2017年因財務問題而解散；目前只盼盡速找到該名女子繩之以法。



