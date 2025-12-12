詐團也想賺「黑金」！ 假冒水產行徵摺紙盒代工

被冒用的水產行表示，公司本身沒有受到太大影響，但由於公司登記地址就是住家，不斷有人上門詢問代工事宜。（圖／TVBS）

烏魚季來臨，不肖詐騙集團竟動了歪腦筋，假冒高雄前鎮水產行，在網路上發布假的「徵才資訊」，徵求摺「烏魚子禮盒」的代工，不少民眾實際找上門，水產行不得已緊急貼出公告，闢謠是假的徵才文，甚至還有人在網路購買一口烏魚子，寄來變成了地瓜糖。

被冒用的水產行表示，公司本身沒有受到太大影響，但由於公司登記地址就是住家，不斷有人上門詢問代工事宜，造成諸多困擾。詐騙集團甚至在貼文中表示外縣市民眾也可以接受紙盒寄送服務，並要求民眾加入通訊帳號提供個資，增加了詐騙風險。水產行已在門口張貼公告，澄清所有社群平台上的徵才訊息皆為假冒。附近居民表示，最近一週內經常有人前來詢問代工事宜。

網路上發布假的「徵才資訊」，徵求摺「烏魚子禮盒」的代工，不少民眾實際找上門，水產行不得已緊急貼出公告。（圖／TVBS）

水產行曾諮詢律師，考慮提告詐欺，但因詐騙集團尚未實際騙取水產行的金錢，因此難以成案。除了假冒水產行外，詐騙集團也冒用其他公司行號進行詐騙。有代購公司在記者告知後才驚覺個資被盜用，立即前往派出所報案。該公司無奈表示，一旦個資被盜用，實在難以防範。瑞隆派出所副所長張簡慶一指出，這類行為可能涉及刑法妨害名譽、詐欺等罪行，派出所將主動調查。

甚至還有人在網路購買一口烏魚子，寄來變成了地瓜糖。（圖／翻攝爆料公社）

目前高雄前鎮區已有多家水產行和代購公司被冒用，業者紛紛向警方報案，同時在網路上發布澄清聲明，希望減少民眾受騙上當的情況。隨著年節將至，民眾在尋找代工機會或購買特產時，應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

