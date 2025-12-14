詐團以「1折棒球手套」行騙！還嗆受害者：報警也沒用

太囂張！近日，台灣彰化鹿港地區發生一起「棒球手套1折」詐騙案件，受害者因輕信社群平台上的低價促銷信息，損失高達5萬元。然而更可氣的是，詐騙帳號甚至還發文嘲笑受害者。

台灣彰化鹿港地區發生一起「棒球手套1折」詐騙案件，不少受害者上當受騙，然而更可氣的是，詐騙帳號甚至還發文嘲笑受害者。（圖/翻攝自Threads）

該詐騙集團冒用當地一家體育用品店的名義，宣稱店鋪因經營不善即將倒閉，推出全店商品1折優惠，吸引不少民眾購買。然而，事後受害者才發現遭遇詐騙，隨即報警並在社群平台Threads上發文提醒其他網友注意。

令人震驚的是，該詐騙帳號「eihpos_o3o」竟在受害者的貼文下現身留言，不僅承認詐騙行為，還公然嘲笑受害者報警無效，甚至揶揄台灣警方無法抓到他。詐騙帳號留言內容極其囂張，表示「錢我都花完了」，並稱台灣警察「垃圾」，毫無悔意。此外，他還以挑釁的語氣回應受害者：「快去報警、快讓警察抓我，我好害怕呀，嗚嗚嗚怕死人了啦」，引發網友強烈憤怒。

詐騙帳號留言內容極其囂張，表示「錢我都花完了」，並稱台灣警察「垃圾」，毫無悔意。（圖/翻攝自Threads）

更令人驚訝的是，該詐騙帳號甚至公開列出受害者名單，並指責受害者不應該上當。嫌犯的囂張行徑引起社會各界的廣泛討論，不少網友紛紛要求警方加速追查嫌犯，對其進行法律制裁。被詐騙帳號冒名的體育用品店則表示，近期接到大量詢問電話，已經是第二次遭冒名詐騙，呼籲民眾提高警覺。

目前警方已介入調查此案，並呼籲民眾提高警覺，避免輕易相信網路上的低價促銷信息，以免成為詐騙集團的受害者。

