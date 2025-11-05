詐團來電「你的普發1萬被盜領！」 77歲婦人被騙300萬

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／臺北報導

北市77歲林姓婦人日前接獲「郵局人員」來電，表示政府準備普發現金1萬，但查出有人疑似盜用林婦個資進行冒領，被嚇到的老婦隨後又接獲「警察」來電，指示她要將戶頭內的300萬移到監管帳戶，釐清問題後才會發還，老婦照做後發現上當，難過前往警局報案，士林分局經循線追查，4日逮捕取款的25歲張姓車手，並持續追查幕後主嫌。

北市林姓婦人遭詐騙集團騙走300萬。（圖／警方提供）

林婦上月向警方報案，表示她先是接到郵局來電，說有人用她的帳戶冒領普發的1萬現金，全案涉及洗錢、詐欺罪，讓她十分驚慌，不久之後又有自稱刑事局警官來電，表示檢察官指示，老婦要先將帳戶的錢領出來，再交給監管單位控制清查，釐清之後再把錢還她。

廣告 廣告

警方循線鎖定25歲張姓車車。（圖／警方提供）

林婦之後依言領出戶頭300萬老本，然後交給「監管人員」，後來發現對方失聯，與家人提此事才驚覺被騙，於是前往警局報案。

警方循線鎖定25歲張姓車車。（圖／警方提供）

檢警透過調閱監視器及通聯分析，本月4日循線逮捕出面收款的張姓車手，但被騙的錢已層層轉走，全案除依洗錢防制法及詐欺罪送辦外，另擴大追查幕後主嫌及財損流向。

士林警方呼籲，普發現金作業即將施行，政政府單位及警方絕不會以電話、LINE或面交方式要求民眾交付現金或代管財產，如果接獲疑似詐騙電話、簡訊或通訊軟體訊息，可立即撥打110或165反詐騙專線查證，警方將持續加強防詐宣導與查緝行動，遏止詐騙犯罪。

更多FTNN新聞網報導

又爆隨機攻擊？士林國中家長群瘋傳「怪男補習班門口擦撞、掐脖」引恐慌 警局回應了

淡水9旬婦過世遭兒媳「裝箱棄屍」！高大成曝1關鍵推斷：應非他殺

靠中國製偽基地台推播詐騙簡訊！「普發現金1萬」成釣魚手段 全台12人落網

