詐團借殼中小企洗錢 八月狂洗25億

刑事局中打破獲「協助企業融資」洗錢集團，短短八個月內流竄超過二十五億元黑錢，查扣公司大小章、存摺等大批證物。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

詐騙團鎖定全台經營不善、急需資金周轉的二十二家中小企業，先是援助代辦融資，再籌劃負責人提供公司帳戶作為洗錢管道，每筆可抽出千分之二佣金，詐騙團在合法公司掩護下，賬戶不會被銀行盯上，短短八個月就洗錢二十五億元，刑事局中部打擊犯罪中心去年底收網，將主嫌與成員共二十三人全數查緝到案，依法法辦。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜表示，該隊運用一六五資料庫大數據分析，清查數名遭假投資詐騙被害人透過第三方支付管道交付詐騙款項案件，發現款項均流入特定公司帳戶，經深入追查循線掌握位於新竹及嘉義等地洗錢集團據點，報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦，並與台中市刑大等單位共組專案小組深入追查。

廣告 廣告

經查，該集團由二十九歲徐姓男子主導，對外以「代辦融資」、「協助企業申貸」為名，鎖定資金吃緊、經營不善的中小企業行銷接觸，先協助向合法融資公司申請貸款建立信任，再以「額外分潤、減輕還款壓力」為誘因，引導企業主提供公司帳戶，並與第三方支付業者簽約。

帳戶到手後，洗錢集團再將代收款程式碼轉交詐騙集團與博弈娛樂城使用，串接假投資網站與博弈平台，代收詐騙及賭博款項，讓非法金流披上「企業交易」外衣順利洗白，去年四月至十一月短短八個月內，洗錢金額即突破二十五億元。

徐姓主嫌為首的洗錢集團犯罪流程圖。（記者陳金龍翻攝）

專案小組去年十月十五日及十一月十八日發動二波搜索拘提行動，一舉查獲徐男等二十三名嫌犯並查扣現金三十七萬餘元、賓士等高級轎車二輛、公司大小章、存摺、Ｉ─Ｋｅｙ憑證及相關電子設備，詢後全案依詐欺、洗錢防制法、賭博及組織犯罪條例等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。