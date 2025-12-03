詐團假借月津港燈節名義徵才 誘騙民眾登錄個資

光彩奪目的絢麗燈光把山頭點綴的五光十色，而除了山頭的燈節外，月津港水岸邊的燈節一樣精彩。龍崎光節空山祭、鹽水月津港燈節被外界稱為台南2大燈節，以獨特的藝術饗宴聞名，但也成為詐團覬覦的目標，近期在網路上就出現以徵求工讀生名義張貼google表單連結，引誘民眾報名登錄個人資料。

台南市民指出，「都叫我私訊給他，我覺得對我來說有點沒保障，也有一些危險，現在詐騙那麼多，而且還是一頁式，我感到更加懷疑。」

除了利用大型活動引誘外，近來也有冒出台南文化學習處、南市圖等非官方粉絲專頁，內容甚至使用與官方相似的名稱、照片及貼文格式，以假亂真，藉由填寫資訊完成登記等方式引導民眾進入可疑網站。文化局近期發現後也趕緊澄清，無對外進行徵才並報警，也通報市府政風處。

廣告 廣告

台南市文化局專委方敏華說明，「我們文化局也馬上啟動檢舉，那也有報警，甚至在網路上做一些澄清、封鎖的動作。」

台南警察局強調，這種手法為詐團的慣例手法，留下不明連結讓民眾點擊填輸身分證、銀行帳戶等個人資料或再邀約進入不明群組。呼籲民眾謹記防詐4不，且不輕易提供個人資訊及金融帳戶等資料，以保證個人財產安全。

台南市警察局犯罪預防科專員謝岳昇表示，「先向官方單位查證，對於不明連結謹記防詐4不 ，不點擊、不填輸、不轉傳、不匯款。」

詐騙集團猖獗，根據打詐儀表板數據，台南11月詐騙財損突破4.1億元，如遇到疑似詐騙粉專可主動通報警方或撥打165反詐騙專線查詢，也可向社群平台檢舉帳號，早日下架假粉專避免更多人受害。