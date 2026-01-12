詐團假冒名醫賣「特效藥」 翁買20萬藥還惡化住院

台大名醫陳晉興遭AI假冒影像。（圖／翻攝自微博）





詐騙集團用AI假冒台大名醫陳晉興賣假藥詐財，拍影片推銷假藥，還提供線上問診，有被害人信以為真，以為可以改善慢性病，陸續買了20萬元的藥，但吃了之後不但沒有好轉，病況惡化住進醫院。被害人想聯繫對方卻失聯，發現被騙了，氣得報警求償。

AI深偽影片：「大家好啊！我是台大醫院呼吸內科專家陳主任，今天我就要告訴大家肺癌的真相。」

名醫怎麼說怎麼看，是不是哪裡怪怪，話風一轉還開始叫賣。

AI深偽影片：「用了還是咳嗽，我全都給你退，用了還是痰多、黏喉、吐不盡，我全都給你退，用了還是痰中帶血絲，我全都給你退。」

名醫怎麼在抖音賣藥，因為這些都是偽造，詐騙集團運用AI冒名台大名醫陳晉興，看看跟本人對比，明顯假假的唇形不對，神情也不自然，而詐團就是鎖定名醫，投放假的醫療廣告。

有被害人上網滑到假名醫廣告信以為真，甚至上網買了藥，但這藥吃下去之後，不但沒有好反而病況更嚴重，甚至住進醫院。

被害人是慢性疾病患者，去年八月在臉書看到冒名名醫楊賢鴻廣告，對方宣稱可以改善糖尿病、四肢水腫，還提供線上問診，被害人誤信也購買藥品，共買了四次花了20萬元，但吃了四個月，病症沒有改善，甚至水腫惡化住院治療，他後續回播藥品電話，卻發現無法撥通，驚覺是詐騙。

林口長庚中醫內兒科主治醫師楊賢鴻：「如果任何就醫的資訊，或者就醫行為，最好是直接到醫療院所找醫師進行，這樣是比較，自己的安全健康比較有保障，盡量不要去看網路上那些廣告。」

近期詐團濫用AI假冒專業人士，把民眾騙地團團轉，上網滑影片，務必仔細看看。

