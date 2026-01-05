詐團假冒基隆文觀局徵才詐財 文觀局發聲明澄清

〔記者俞肇福／基隆報導〕詐騙集團又找上基隆市政府。基隆市文化觀光局長江亭玫今天(5日)指出，有關近期社群媒體出現不明人士或單位，冒用文化觀光局「2○25 當代展《WE ARE ME ─ 我(們)到此一遊》」名義，對外進行徵才或招募相關人員，並透過非官方管道聯繫民眾；江亭玫今早9時發出聲明稿，所謂的文化觀光局徵才或招募訊息皆非文觀局所發布，與文觀局無任何關聯，屬不實訊息，疑涉詐騙行為。

江亭玫表示，近期已有大量詐騙資訊於各網路平台流竄，並以冒用文化觀光局進行個人資料或金錢詐騙。她再次強調，文化觀光局所有展覽資訊、徵才公告或合作招募，僅透過文化觀光局官方網站、官方社群平台或正式公告管道發布，不會要求民眾透過私人帳號聯繫、加入不明群組，也不會要求提前繳交任何費用，或提供個人金融相關資訊。

江亭玫呼籲，民眾務必提高警覺，切勿輕信來源不明的徵才訊息；如有任何疑問，請撥打文化觀光局查證電話(02)2422-4170分機282，以確認相關資訊真偽，維護權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

