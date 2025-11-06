雲林警方日前成功破獲一處專門鎖定美國華人進行詐騙的機房，逮捕11名詐騙集團成員，其中2名30多歲的幹部企圖跳窗逃跑，雙雙摔斷腿負傷落網，場面驚險！該集團以假冒快遞人員和大陸公安的手法行騙，警方調查發現，已有一名謝姓被害人分2次匯出9萬美金（約新台幣270萬元）。目前檢警共逮捕13人，持續追查其他受害者。

詐團假冒快遞公安行騙！11人落網「2男跳窗逃摔斷腿」。(圖／TVBS)

雲林檢警近期成功破獲一處詐騙集團機房，逮捕了11名詐騙集團成員。該集團租用民宅透天厝，透過遠端通訊系統專門鎖定美國華人進行詐騙。詐騙手法包括先假冒快遞公司人員，聲稱包裹遺失涉及詐騙，隨後再由其他成員假冒大陸公安，要求被害人將款項匯入指定帳戶。警方攻堅時，有2名30多歲的詐騙集團幹部企圖跳窗逃跑，結果雙雙摔斷腿負傷落網。

檢警在雲林北港的攻堅行動中，荷槍實彈破門而入。警方首先踢開木門，接著又破除鐵門，進入屋內後發現多名男子擠在一個房間內。警方立即喝令他們不要動、手抱頭、趴下。就在此時，有兩名詐騙集團幹部試圖從樓上跳窗逃跑。第一名跳下後摔在地上，第二名甚至來不及穿衣服，打著赤膊就跳了下來，雖然落地後能夠爬起，但只能一跛一跛地行走。警方聽到聲響後迅速趕到現場將他們逮捕。這兩名30多歲的吳姓、陳姓男子都因跳窗骨折而負傷落網。

詐團鎖定美華人 ２幹部跳窗雙雙摔斷腿。(圖／民眾提供)

進一步調查發現，該詐騙機房使用的遠端系統來自一名郭姓男子。警方從這名系統商的住處查扣了2部BMW轎車和600多萬現金。而郭姓男子的上游則是一名洪姓男子，他為規避查緝長期滯留泰國，直到7月1日入境時才被逮捕。這些系統商收取120萬租金，也是共犯結構的一部分。

檢警在雲林北港的攻堅行動中，發現多名男子擠在一個房間內。(圖／TVBS)

詐騙集團的作案手法十分精細。他們首先會有人假裝快遞公司人員，打電話給被害人，謊稱包裹遺失且涉及詐騙案件，專門鎖定在美國的華人為對象。接著，另一名成員會假冒大陸公安上場，聲稱要監管帳戶，要求被害人將款項匯入指定帳戶。警方調查發現，已有一名謝姓被害人分兩次總共匯出9萬美金到兩個不同帳戶。

目前檢警仍在持續追查其他可能的受害者，因為部分被害人資料已被刪除。這次行動共逮捕了11名詐團成員和2名系統商，總計13人，他們已被依組織犯罪和洗錢防制條例提起公訴。

