詐團假冒投資名人教課騙逾2000萬 主嫌求刑15年

（中央社記者洪學廣高雄24日電）吳姓男子為首的詐騙集團假冒投資名人「阿格力」在網路教人投資，並誘騙下載「資豐e點通」App，不法獲利逾新台幣2000萬元，雄檢今天起訴15人，求處重判吳男15年有期徒刑。

內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊比對內政部警政署165反詐騙系統資料庫發現，遭「資豐e點通」App詐欺而報案人數達19人，財損金額約2000多萬元，旋即報請高雄地檢署指揮刑事局電信偵查大隊、高雄市政府警察局鳳山分局、台北市政府警察局大同分局、台中市政府警察局大雅分局、第三分局、刑事警察大隊共組專案小組偵辦。

警方調查，以37歲吳男為首的詐騙集團先收購金融帳戶和行動電話SIM卡後，便於民國112年7月至9月間假冒投資名人「阿格力」，以免費股市教學課程為由，邀請被害人加入LINE群組，再對被害人以投資股票及下載「資豐e點通」App名義詐騙。當被害人匯款或面交後，集團就將贓款用以購買虛擬貨幣並轉入指定電子錢包，以掩飾、隱匿犯罪所得去向及所在。

專案小組蒐證追查，去年3月至今年10月間在高雄等地共32處執行8波搜索，拘提及傳喚吳姓主嫌、控盤首腦及共犯到案，且查扣現金490多萬元、價值約300多萬元的加密貨幣、保時捷、賓士、BMW、名錶、精品包等，初估查扣物品價值逾2000萬元。

高雄地檢署今天上午指出，經檢察官張良鏡、張志宏訊問後，向高雄地方法院聲請羈押28歲林姓共犯獲准，吳姓主嫌則因其他案子遭判刑確定，已發監執行。其餘被告則經檢察官諭知交保或還監。

檢方經完備事證，全案偵查終結後，依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪起訴集團成員吳男等15人，其中因吳男惡行重大，另向高雄地院建請重判有期徒刑15年。（編輯：張雅淨）1141224