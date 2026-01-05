詐團假冒文觀局當代展名義徵才

有不明人士冒用「二０二五當代展《ＷＥ ＡＲＥ ＭＥ│我（們）到此一遊》」名義，對外發布徵才或招募相關人員訊息。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

針對近日於社群媒體及部分網路平台流傳，有不明人士或單位冒用「二０二五當代展《ＷＥ ＡＲＥ ＭＥ｜我（們）到此一遊》」名義，對外發布徵才或招募相關人員訊息，並透過非官方管道主動聯繫民眾一事，基隆市文化觀光局嚴正澄清，前述徵才或招募內容皆非官方所發布，相關訊息屬不實內容，疑似涉及詐騙行為，籲請民眾切勿輕信。

文化觀光局表示，近來詐騙集團手法日益翻新，常藉由冒用政府機關、公共活動或知名展覽名義，誘使民眾提供個人資料，甚至要求匯款或支付不明費用，已對社會大眾財產與個資安全造成嚴重威脅。文觀局已蒐集資料，將視情況配合相關單位進行後續處理。

文觀局局長江亭玫指出，文觀局主辦或協辦的活動，其相關資訊、徵才公告或合作招募內容，皆僅會透過官方網站、官方社群平台或正式公告管道對外發布，絕不會以私人帳號主動聯繫民眾，亦不會要求加入不明通訊群組，更不可能要求民眾事前繳交任何費用或提供銀行帳戶、信用卡等金融相關資訊。

文化觀光局呼籲，社會大眾在接獲來源不明的徵才、招募或合作邀請時，應先行查證訊息真偽，切勿因急於求職或參與活動而貿然提供個人資料或金錢。如對本局相關展覽或公告內容有任何疑問，歡迎撥打查證電話（０二）二四二二-四一七０分機二八二洽詢。