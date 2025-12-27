詐團假冒羽球店PO文"全館特價" 店家澄清電話接到手軟

南部中心／綜合報導

高雄苓雅區一間羽球專賣店，最近在網路上被詐騙集團假冒，發文說要結束營業，全館大特價，因為價格真的很便宜，不少球友都跑來店裡搶購，店家趕緊澄清，這是詐騙貼文，老闆更無奈地說，光是一天，就接到將近60通詢問電話，實在很困擾。





詐團冒名PO文特價「誘導這一步」 高雄羽球店家澄清電話接到手軟

高雄苓雅區的羽球專賣店，被人冒用名義發文。（圖／翻攝畫面）









羽球店員工整天電話接到手軟，都是顧客打來，要詢問店內是不是在大特賣，店家只能不斷解釋，起因就是這則詐騙貼文。網路貼文寫著，老闆身體因素，決定閉店，全館羽毛球拍599，羽球一桶399，因為真的很優惠，不少羽球愛好者趕緊跑來撿便宜，但老闆急忙澄清，這是詐騙。

廣告 廣告

羽球店老闆胡先生說：「我們蠻多困擾的，大概像昨天就接到50、60通有了，一小時內10通起跳，認識的朋友打來關心我，說你身體還好嗎之類的。」

老闆幽默的說，我身體很好，根本沒有要閉店，被人假冒亂po文，電話接不完的同時，還不斷有客人上門詢問。





詐團冒名PO文特價「誘導這一步」 高雄羽球店家澄清電話接到手軟

店家被詐團冒名發文，導致一天內至少接到60通詢問電話，不堪其擾。（圖／民視新聞）









顧客說：「有一點小傻眼，有點感覺被騙這樣，就是因為看到說，感覺他快關門都有打折，所以才想要來。」「因為想說有在打羽球，有一些東西需要囤貨，比如說羽毛球看有沒有比較便宜，因為羽毛球現在都很貴。」

實在很多球友到了店裡，才知道是詐騙，高雄苓雅區這間羽球專賣店，營業10多年，生意相當好，這次卻被人冒用名義發文，推測詐騙集團可能是想引誘民眾私訊，一步一步落入圈套，要是貪便宜，把錢匯款出去，恐怕只會買到一堆劣質品。

原文出處：詐團冒名PO文特價「誘導這一步」 高雄羽球店家澄清電話接到手軟

更多民視新聞報導

王ADEN案外案！街舞男師「對女高中生做超噁1事」惹怒全網

敢按呢？柯文哲挺黃國昌選新北市長 稱「相信他的正直誠信」

台北地下道驚傳一氧化碳中毒！工人爬出求救 2人送醫幸無大礙

