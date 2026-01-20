詐團假冒賴清德寄釣魚信件「討論公民發展」 刑事局急追查：民眾勿回覆

台北市 / 武廷融 綜合報導

竟有詐騙集團冒名總統賴清德！刑事局今(20)日表示，近期出現不明人士冒用總統名義寄送電子郵件，企圖騙取收件人個資進行詐騙，刑事局強調，相關郵件並非由總統府發出，提醒民眾勿回覆相關郵件。刑事局強調，冒用總統名義寄送郵件已涉嫌觸犯《刑法》偽造文書等罪嫌，目前刑事局科技犯罪防制中心蒐集相關事證積極偵辦。

刑事局表示，近期出現不明人士冒用總統賴清德名義寄送電子郵件，內容稱「您好！我是賴清德。如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我的個人郵箱，我希望我們能攜手為國家發展貢獻力量。另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續。」

刑事局指出，該郵件並非由「總統府」發出，此類文字明顯為典型釣魚手法，目的在誘導民眾建立聯繫，後續再以各種話術進行詐騙或套取個人資料。提醒民眾提高警覺，勿回覆相關郵件，以防受騙。

刑事局也強調，冒用總統名義寄送郵件已涉嫌觸犯《刑法》偽造文書等罪嫌，目前刑事局科技犯罪防制中心蒐集相關事證積極偵辦，並將通知網路平台及相關業者協助下架不法內容，阻斷詐騙訊息擴散。民眾若收到類似可疑郵件，應立即刪除，或可撥打「165反詐騙專線」諮詢，或檢具郵件畫面、寄件帳號等事證向轄區警察機關報案，以利追查。

