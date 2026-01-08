詐團假冒「不敗教主」得手破億！本尊現身呼籲別上當 自嘲：辛苦寫課程是不是入錯行

刑事局南部詐欺偵查中心破獲周姓男子為首投資詐騙集團，集團假冒「不敗教主陳重銘」誘騙，共39人被詐1億多元，警方陸續逮捕26人，查獲毒品愷他命等物，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。對此，遭到冒名的「不敗教主」陳重銘在臉書發影片呼籲各位千萬別上當，他也自嘲自己辛苦寫課程跟APP，而詐騙隨隨便便就1億，「我是不是入錯行了」。

刑事局南部打擊犯罪中心今天上午指出，南部詐欺偵查中心偵破一起組織嚴密詐欺與洗錢案，經循線追查發現原擔任詐騙集團車手的29歲周姓男子涉嫌重大，經長期跟監蒐證後，去年9月24日前往苗栗縣執行拘提搜索，現場查扣疑似詐欺贓款新台幣164多萬元及毒品愷他命、毒咖啡包等贓證物，全案依刑法詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，集團利用網路上廣告，誘使被害人點進去後以為是真正的投資達人「不敗教主陳重銘」，再與被害人聊天，請助理幫忙被害人申購股票，致使被害人陷入「假投資」手法誘騙被害人匯款。經統計共有包括徐姓等39名被害人受騙上當，詐騙金額高達1億多元。

對此，陳重銘親上火線呼籲，千萬不要貪小便宜而上當。自己早上剛睡醒就接到記者電話，看了新聞稿有點無言，他辛苦寫課程跟APP，還賺不到1億，詐騙隨隨便便就1億，「我是不是入錯行了」。​

陳重銘強調，自己對於詐騙的事件，已經講到不想講了，不想花時間讀書看課程來學習知識，只想著錢從天上掉下來，當然成為別人的提款機。​

