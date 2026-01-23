詐團假冒「AMD蘇媽」投資詐騙 老翁欲匯300萬遭警攔阻

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市一名退休老翁遭遇「假投資」詐騙 ，詐騙集團假冒晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，以「贈書」為由進行投資詐騙，老翁受騙後先是匯款199萬元，後又準備再匯100萬元時，遭行員及警方成功攔阻，守住近300萬的養老金。台北市政府警察局中山分局提醒，針對長者的「贈書、贈物」活動常是詐騙的起手式，應提高警覺小心查證。

台北市政府警察局中山分局指出，日前接獲轄內銀行通報，一名退休老翁疑似受騙且欲辦理大額匯款，警方到場檢視該老翁手機訊息，發現詐團竟假冒美國超微公司執行長「蘇媽」蘇姿丰，以「贈送書籍」為誘餌吸引老先生加入Line 好友，隨後透過溫情攻勢，佈局數個月誘騙老先生參與「保證獲利」內部投資計畫，為典型假投資詐騙。

經員警及行員說明，老翁才警覺自己落入圈套，即時攔阻匯款新臺幣100萬元，並在警銀合作下，將當日早上已匯出的199萬餘元緊急圈存，順利救回民眾退休積蓄。中山分局呼籲，詐騙手法日新月異，尤其是針對長者的「贈書、贈物」活動常是詐騙的起手式，應提高警覺小心查證。警方與轄區金融機構已建立聯防機制，民眾若遇到疑似詐騙情境，請保持冷靜，並撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。

