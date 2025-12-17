詐團假詢檔期「傳QR碼想盜帳號」 主持人示警：接案者要注意

主持人邱巧筑分享自己接案時險些遭詐騙的經歷。（圖／報系資料照）

不少接案工作者習慣透過LINE聯繫業務、洽談合作，卻也因此成為詐騙集團鎖定的新獵物。主持人邱巧筑（Eva）近日分享，她收到陌生帳號詢問主持工作，對方不僅要求改用另一支手機掃描QR Code，還催促她時效只有2分鐘，幸好她及時發現異狀，主動向被冒名的公司求證，才確定是詐騙訊息。

邱巧筑日前在Threads發文表示，當天她收到LINE陌生帳號詢問主持人檔期，對方要求用另一支手機掃描QR Code，還提醒時效僅2分鐘，掃描之後要點擊登入，要掃要快，「我原本想說是不是企業帳號比較特別，掃描發現就是一個騙你登入對方裝置的QR Code！」

邱巧筑說到，當下她立即拒絕登入並關閉登入其他裝置的選項，還致電被冒名使用的公司詢問，確認是詐騙，且對方公司也已報案，表示近期很多人冒用他們公司的名字。

邱巧筑示警，「主持人、表演者、接案者，注意注意」、「詐騙集團又出招來騙帳號」、「請活動人、接案人小心，希望大家都平安賺錢」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「好扯喔」、「真的太可怕了」、「表演者收到，保護自己，謝謝分享」、「這手法我今天看第2則了，在Threads上看了有20～30次，各行各業，不單是活動主持人或接案人，基本上只要有提供LINE的店家或公司, 都會接到類似的詐騙攻擊。提醒大家，陌生人的說法會要求你去Goolge相簿或硬碟，或不明網路連結登入，或者掃QR Code（一樣進不明連結），都是在試圖盜取你的帳號，請不要點選」。

