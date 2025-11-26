詐團偽冒竹科企業高層 促員工匯款幸被及時攔阻

竹科作為台灣代表性的高科技研發基地，產業龍頭匯集，如今卻被詐騙盯上，有境外不法集團冒名寄詐欺郵件，差點讓一家竹科企業損失超過30萬台幣。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫說明，「假冒公司的負責人或高階經理人來說，我們這邊有一些生意要合作，要求公司員工說，比如說我們現在有一筆款項比較急，希望你能夠趕快匯款。」

這樣的詐騙手法，是在網路取得企業的公開電子郵件，用極為相似的郵件帳號，冒名公司高層向員工寄信，要求立刻匯款至境外帳戶，幸好這回發現的早，在新竹詐欺預警中心協助下加快擋下款項。

廣告 廣告

科學園區公會總監張致遠表示，「我們預警中心的成立，我們主動的是先從宣傳，來讓他們（企業）知道萬一有事情發生，有什麼樣的管道可以去進行了解、防制，甚至是後面的追查。」

刑事局預防科偵查員陳品卉指出，「跨國匯款的作業時間大概是2到3天，所以就是提醒大家，就是如果真的不幸遭詐的話，要在匯款後的48小時內，趕快備妥資料，撥打110或165反詐騙專線來報案。」

詐欺手法多變，檢調也查獲一起詐騙吸金案，約談的多名嫌犯都是ETmeta元宇宙的在台主管及員工，涉嫌租用華視訓練中心當作據點，被控以老鼠會手法，誘騙投資及ETM平台幣的加密貨幣，號稱託管1天可獲利1%，非法吸金超過6億元。

北檢日前已依銀行法等罪嫌起訴10人，主嫌更被求刑10年。