詐團偽裝中醫師賣藥牟利 刑事局籲勿信網路偏方

（中央社記者黃麗芸台北11日電）詐騙集團冒用楊姓中醫師之名刊登網路醫療廣告，誘騙民眾購買不明來源藥品，有病患因此財損20萬元還病情惡化。刑事局今天提醒，應於實體醫療院所進行診療，勿信網路偏方。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，網路購物詐騙手法層出不窮，近期發現有詐騙集團轉向惡意兜售醫藥用品，鎖定有疾病困擾的民眾下手。

經查詐騙集團不但在網路社群平台假冒醫師身分投放醫療廣告外，在接觸網路就診的患者前更會開發各類疾病的醫囑話術，誘使患者購買所宣稱的「特效藥」，藉此牟取暴利，被害人服藥後的身體狀況，詐騙集團往往不懂裝懂、置之不理，甚至延誤病情，危害健康。

刑事局提到，北部有名陳姓慢性病患者於去年7月在網路社群平台臉書看見一則假冒楊姓中醫師的醫療廣告，內容佯稱可改善糖尿病及四肢水腫等症狀，便點擊廣告後並加入名為「中醫養生」的LINE好友。

隨後詐騙集團成員便冒用楊醫師身分進行線上問診，並推薦購買不明來源藥品，陳姓病患聽後信以為真，便以貨到付款方式購買相關藥品，到貨藥品包裹外包裝雖精美，卻未標示任何藥品成分。

假醫師隨後再透過LINE說明用藥方式，並宣稱需搭配後續療程才能改善病情，陳姓病患因而分4次購買相關藥品，前後共支付約新台幣20萬元，但陳姓病患在去年底發現原有病症不僅未見改善，且水腫情形反而更加惡化，最終須住院接受治療。

陳姓病患事後回撥藥品包裹上的寄件公司電話查證，發現號碼無法接通，才驚覺受騙，立即向警方報案。

刑事局分析表示，詐騙集團近來濫用AI科技，得以輕易冒用專業人士身分於網路販售不實商品，且近來假冒專科醫師高價兜售藥品的詐騙手法有升溫趨勢，甚至以AI生成虛構醫師形象與賣藥影片，藉此取得民眾對「白袍專業」的信任。

刑事局提醒，醫療行為應於實體醫療院所進行，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品也應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機。

此外，若對醫師身分或醫療機構感到存疑，可上衛福部醫事查詢系統確認，或上打詐儀錶板了解相關詐騙手法及撥打165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：李錫璋）1150111