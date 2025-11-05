詐團先出手！假借普發1萬騙婦300萬 警衝網咖逮25歲車手

記者楊忠翰／台北報導

台北市士林區1名婦人，日前接獲詐騙集團電話，對方假冒郵局人員，謊稱她的個資被盜用，還被拿去申辦普發現金1萬元；婦人嚇得不知所措，詐團進一步假扮警員，一舉騙走300萬元；警方獲報後展開追查，鎖定張姓車手身分，4日專案小組循線前往網咖逮人，全案訊後將張男依詐欺罪嫌移送法辦。

士林分局表示，上月28日，該名婦人接獲「郵局人員」來電，對方謊稱她的個資外洩，有心人士拿去盜領普發現金1萬元；「郵局人員」接著表示，電話將轉接給警方，此時「警務人員」再說，這起案件為刑案，必須將名下財產領出來，並交給警方保管，否則就是共犯。

婦人擔心自己出事，急忙按照對方指示，先領出帳戶的300萬元，再以面交方式交給假警員；事後婦人家屬得知此事，自然知道是詐騙手法，遂帶著婦人前往派出所報案；警方調閱監視器畫面追查，鎖定25歲張姓車手涉有重嫌，昨天專案小組掌握到他在網咖玩遊戲，隨即將人帶回派出所偵辦。

張男應訊時供稱，他只是上網找工作，後來應徵「快遞」職缺，並依長官指示前往取款，自己每完成1次面交，即可賺取10萬元，警方訊後將張男依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦，並擴大追查幕後詐騙集團。

士林分局呼籲，警方或任何公務機關，絕不會以電話、LINE或面交方式，要求民眾交付現金或代管財產；倘若民眾接獲類似詐騙電話、簡訊或訊息，應立即撥打110或165反詐騙專線查證。

