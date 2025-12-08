詐團入侵馬防部！ 逾60官兵賣帳戶當人頭 軍方：依法究辦
詐騙集團無孔不入，前線馬祖防衛指揮部所屬單位，竟爆發超過60位官兵涉及賣金融帳戶給詐團，作為「人頭帳戶」使用，被當地連江地檢署查獲有馬防部下轄的南竿指揮部士官兵與詐騙集團勾結，以每月3000元至5000元代價收買部隊弟兄們的帳戶從事詐騙犯罪，對此，馬防部今天（12/08）表示，馬防部會將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。
根據網路媒體今天有報導指出，馬祖防衛司令部的南竿指揮部與下轄單位，疑有士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3000元至5000元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用，馬防部收到舉報後大清查，涉案官兵恐超過60餘人。
針對媒體報導「逾60士官兵賣帳戶遭法辦 」情節，陸軍馬祖防衛指揮部今天中午發布新聞稿說明，本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。
馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。
